‘Notícia No Seu Tempo’: Rússia leva guerra à fronteira polonesa; diplomacia vê avanço

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (14/03/22):

Um dia após alertar que comboios militares ocidentais seriam alvo, a Rússia destruiu ontem a base ucraniana de Yavoriv, na região de Lviv, a 25 km da fronteira com a Polônia, país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo autoridades locais, a ação matou 35 pessoas e deixou 134 feridas. O local era usado como centro de treinamento de soldados estrangeiros.

E mais:

Economia: Onda de fusões na saúde movimenta R$ 20 bilhões em um ano

Metrópole: Trilhas acessíveis ganham espaço em áreas verdes

Política: Tráfico passa corrupção em pedidos de órgãos de apuração

Caderno 2: ‘Tarsilinha” homenageia Tarsila do Amaral em animação infantil