‘Notícia No Seu Tempo’: Rússia toma cidade-chave no sul e amplia ataque a civis

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (03/03/22):

O Exército russo conquistou ontem seu primeiro grande alvo estratégico, a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, e dominou os portos Mariupol e Odessa. Ao norte, o cerco a Kiev continua com bombardeios diários atingindo alvos civis, além de Kharkiv, segunda maior cidade do país.

E mais:

Internacional: Assembleia-Geral da ONU aprova resolução que condena invasão russa

Economia: Preço de matéria-prima dispara com guerra e pressiona inflação

Política: Eduardo Bolsonaro age nos Estados para facilitar porte de arma

Metrópole: País chega a 650 mil mortes, com idosos entre as principais vítimas

Esportes: Abramovich vai vender o Chelsea e doar lucro às vítimas da guerra