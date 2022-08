‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Safrinha’ leva Brasil à maior colheita de grãos da história

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (22/08/22):

O Brasil baterá novo recorde no agronegócio neste ano, com a maior safra de grãos da história. Para isso, teve ajuda considerável da chamada “safrinha” de milho. Antes considerada espécie de “xepa” para manter o solo coberto, a safrinha ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia.

E mais:

Política: Reeleição de Bolsonaro e volta do PT causam medo no eleitor

Economia: Taxar os mais ricos é promessa tributária de Lula e Bolsonaro

Metrópole: Quase 40% das ações policiais no Rio são ineficientes ou desastrosas

Internacional: Morte de filha de guru de Putin eleva risco de escalada na guerra da Ucrânia

Caderno 2: Startups movimentam mercado de viagens de ônibus