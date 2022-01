‘Notícia No Seu Tempo’: Salário médio em estatais vai até R$ 34 mil, mais benefícios

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (21/01/22):

Relatório anual que será divulgado hoje pelo Ministério da Economia aponta que a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) paga salário médio de R$ 34 mil mensais a seus funcionários. Na sequência aparecem BNDES (R$ 31 mil) e Petrobras (R$ 25 mil). Mesmo não sendo servidores públicos, os funcionários de Petrobras, BNDES, Companhia Docas do Pará e Eletrobras têm FGTS e estabilidade no emprego por períodos determinados em acordo.

E mais:

Metrópole: Anvisa libera e SP começa a vacinar crianças com Coronavac

Política: Quase 60% dos eleitores paulistanos não se lembram em quem votaram para vereador

Economia: Governo negocia PEC para baixar preços de energia e combustíveis

Internacional: EUA enviam armas à Ucrânia

Caderno 2: O Brasil se despede de Elza Soares