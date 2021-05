‘Notícia No Seu Tempo’: Salles vira alvo da PF em investigação sobre venda ilegal de madeira

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (20/05/21):

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, e toda a cúpula do órgão ambiental foram alvo de operação da Polícia Federal que apura suposto esquema de corrupção montado para atuar na exportação ilegal de madeira. Na decisão, Moraes destacou que um relatório de inteligência financeira indicou “movimentação extremamente atípica” de dinheiro, num total de R$ 14,1 milhões, entre 2012 e 2020, envolvendo um escritório de advocacia do qual Salles é sócio. O ministro disse que Moraes foi “induzido ao erro”.

E mais:

Política: Pazuello blinda Bolsonaro

Metrópole: Mais da metade dos adultos em SP tem proteção contra covid

Internacional: Apesar da pressão de Biden, Netanyahu mantém bombardeios à Faixa de Gaza

Esportes: Final com os técnicos em evidência

Na Quarentena: Onze mil originais de Vinicius de Moraes na internet