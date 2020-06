‘Notícia No Seu Tempo’: saneamento deve ter nova lei, adiamento de eleição avança no Congresso e academia do presente

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, em votação prevista para hoje, o Senado deve aprovar o projeto do novo marco legal do saneamento básico, tema que conseguiu unir os Poderes Executivo e Legislativo e o setor privado. Em Política, o adiamento da eleição municipal para 15 (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno) foi aprovado ontem pelo Senado, em razão da epidemia de covid-19. A Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos, com placar de 67 a 4, e agora vai para a Câmara, onde enfrentará resistência maior. Em Internacional, estabelecimentos comerciais estão reabrindo em alguns Estados americanos com novo aspecto. O dono de uma academia em Los Angeles pretendia exigir dos clientes o uso de máscara, mas percebeu que eles não conseguiam respirar direito. Criou então cabines de plástico para barrar não só a saliva, mas também o suor.