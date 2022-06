‘Notícia No Seu Tempo’: São Paulo e Goiás se antecipam e cortam ICMS sobre a gasolina

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (28/06/22):

Em linha com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), os governos de São Paulo e de Goiás anunciaram a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis. Em São Paulo, o tributo caiu de 25% para 18% e vale apenas para a gasolina. O ICMS virou um ponto de atrito entre governadores e Bolsonaro. Os secretários de Fazenda vão se reunir hoje com o ministro Gilmar Mendes, do STF, para discutir o assunto.

E mais:

Economia: Planalto espera contar com R$ 54 bi para bancar auxílios

Política: Ribeiro tentou nomear pastor para cargo no MEC e ignorou servidores

Metrópole: Brasil tem 3 entregas voluntárias de crianças para adoção a cada dia

Internacional: Rússia dá calote em dívida pela primeira vez desde 1998

Esportes: Mais um Mundial para Ana Marcela