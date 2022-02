‘Notícia No Seu Tempo’: São Paulo tem 2,2 milhões com a 2ª dose de vacina atrasada

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (07/02/22):

Mais de 2 milhões de pessoas no Estado ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19. Com o avanço da variante Ômicron no País, especialistas reforçam a importância da vacinação completa. Para eles, as lacunas na imunização ajudam a explicar a alta de hospitalizações e óbitos.

E mais:

Economia: Governo tenta destravar concessões de aterros sanitário

Política: Partidos devem R$ 84 milhões aos cofres públicos

Internacional: Rússia diz que é alarmista avaliação de que poderia tomar Kiev em dias

Metrópole: Favela de Heliópolis vai ganhar parque