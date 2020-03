‘Notícia No Seu Tempo’: Saúde estima que doença pode custar R$ 410 bi extras ao SUS, Bérgamo sofre após ignorar quarentena e Turma da Mônica lança guia com a Unicef

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, documento enviado na terça-feira pelo ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) a Paulo Guedes (Economia) e obtido pelo Estado estima que a covid-19 pode exigir R$ 410 bilhões a mais dos cofres públicos para que o SUS consiga atender a população infectada. Em Internacional, depois de os primeiros casos da covid-19 chegarem à Itália, a Província de Bérgamo manteve a rotina. O comércio ficou aberto e até um jogo de futebol com 45 mil espectadores ocorreu. Ontem, a região contava 7.272 infectados e 1.328 mortos. No caderno Na Quarentena, Turma da Mônica em… Ataque ao Coronavírus. O Estado conseguiu com exclusividade detalhes sobre as próximas ações da Turma da Mônica em relação ao novo coronavírus. A Mauricio de Sousa Produções irá lançar nos próximos dias a cartilha Saiba Tudo sobre o Coronavírus – Parte 2, com apoio e selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e informações para a família inteira se prevenir contra a covid-19. Cascão, famoso por fugir da água, estampa a primeira página, segurando um contundente cartaz com a frase “Lave as mãos!”.

