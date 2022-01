‘Notícia No Seu Tempo’: Saúde reduz à metade período de quarentena de infectados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (11/01/22):

O isolamento mínimo de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no País caiu de 14 para sete dias. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde no final da tarde de ontem. A medida vale para os pacientes com capacidade para produzir anticorpos, como os vacinados, que tenham apresentado sintomas leves ou moderados da covid.

E mais:

Metrópole: 10 mortos identificados; cidade sofre com ausência de turistas

Política: Ideia de Lula sobre revogação da reforma trabalhista preocupa Alckmin

Economia: Guedes veta reajuste e servidor reage

Internacional: Governos do Ocidente fecham cerco aos não vacinados

Esportes: Justiça libera permanência de Djokovic na Austrália; governo pode cancelar visto