‘Notícia No Seu Tempo’: Segunda Turma do STF garante a Lula acesso a diálogos da Lava Jato

Por 4 votos a 1, a Segunda Turma do STF manteve a decisão que deu à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing. A investigação mirou grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, entre elas o então juiz federal Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Operação Lava Jato, em Curitiba. Nos bastidores do STF, a sessão foi vista como “prévia” do julgamento da suspeição de Moro.

E mais:

Metrópole: Serrana agora vê corrida por imóveis

Política: Ramos diz que aproximação com Centrão foi ‘coerente’

Economia: Governo cogita imposto provisório para bancar auxílio

Internacional: Senado dos EUA inicia impeachment de Trump

Esportes: Lewandowski, a máquina de fazer gols

Na Quarentena: Bate-volta nos dias de carnaval