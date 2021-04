‘Notícia No Seu Tempo’: Seis presidenciáveis se unem em manifesto pró-democracia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (01/04/21):

No dia em que o golpe militar de 1964 completou 57 anos, seis potenciais candidatos à Presidência da República lançaram manifesto conjunto em defesa da democracia, da Constituição e contra o autoritarismo. O documento é assinado pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), pelo apresentador de TV Luciano Huck, pelos ex-candidatos em 2018 Ciro Gomes (PDT) e João Amoêdo (Novo) e pelos governadores tucanos João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS). A manifestação ocorre depois de o presidente Jair Bolsonaro substituir o ministro da Defesa e comandantes militares.

E mais:

Metrópole: Brasil tem 3.950 mortes em 24h, mais um recorde

Economia: Congresso eleva orçamento de áreas do Centrão

Internacional: Biden prevê US$ 2 tri em obras e taxar ricos

Esportes: Palmeiras e Santos vão jogar no DF

Na Quarentena: Uma nova forma de venda de arte na web pode mudar tudo