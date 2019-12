‘Notícia No Seu Tempo’: Selic cai para 4,5%, vale-refeição sobe R$ 3.100 no Natal da Alesp e despedida de Marin Alsop da Osesp em grande estilo

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o Banco Central cortou ontem a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para 4,5% ao ano, novo piso histórico. O corte amplia a perda de atratividade dos fundos de renda fixa – opção predileta do investidor brasileiro – e, segundo especialistas, deve estimular o investidor a buscar novas opções de aplicação. Na prática, aplicações tradicionais como a caderneta de poupança, os fundos de renda fixa atrelados à taxa DI e os títulos de Tesouro Direto indexados pela Selic não serão capazes de proteger o investimento do brasileiro da inflação. Em Política, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vão receber em dezembro R$ 3.100 a mais de auxílio-alimentação. O valor normal é de R$ 634,14. Com o bônus natalino, passará neste mês para R$ 3.734,14. A medida vai beneficiar todos os 3.266 funcionários da Casa e custar R$ 10,12 milhões. No Caderno 2, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo abre projeto Beethoven em últimos concertos da maestrina americana Marin Alsop como diretora.

Ouça no player abaixo: