‘Notícia No Seu Tempo’: Queda histórica da Selic, aliado de Moro fica na PF e aumento da gasolina e diesel

Na edição desta quinta-feira (19), o ‘Notícia no Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Na Economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, para 5,50% ao ano. Com isso, a taxa Selic é a mais baixa da série histórica. Ainda em Economia, a gasolina ficará mais cara! A alta do preço do petróleo no mercado internacional chegou ao Brasil e deve ser repassada aos consumidores já nesta semana. A Petrobrás reajustou os valores da gasolina em 3,5% e o óleo diesel em 4,2% nas refinarias. A revisão, que começou a meia-noite de hoje, é uma reação ao atentado a refinarias na Arábia Saudita. Na Política, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Maurício Valeixo, continuará no cargo. A saída de Valeixo era dada como certa, após o presidente Jair Bolsonaro declarar que poderia trocar a direção do órgão para demonstrar que é ele quem manda, e não Sérgio Moro.

