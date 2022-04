‘Notícia No Seu Tempo’: Sem aval do Mercosul, Brasil quer cortar taxa de importação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (12/04/22):

Para tentar conter a inflação, o governo planeja reduzir em 10% as alíquotas do Imposto de Importação de grande parte dos produtos que compra de países de fora do Mercosul. Pelas regras do bloco, porém, a Tarifa Externa Comum (TEC) só pode ser alterada em comum acordo por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Assim como havia feito em 2021, o governo deve recorrer a um dispositivo que permite a adoção de medidas voltadas à “proteção da vida e da saúde das pessoas” para baixar o imposto.

E mais:

Política: Piauí ganha 52 ‘escolas fake’ e tem 99 com obras abandonadas

Internacional: Frente contra Le Pen no 2º turno inclui da esquerda à direita moderada

Economia: Processos na Justiça podem custar R$ 1 trilhão, admite governo

Metrópole: Cidade de SP tem caso de sarampo; Estado investiga 25 relatos

Esportes: ‘Agressão não me desmotiva’, diz bandeirinha atacada