‘Notícia No Seu Tempo’: Sem candidatura de Tebet, MDB pode aderir a Bolsonaro

Levantamento com base nos delegados eleitos pelos diretórios estaduais, nas bancadas e nos prefeitos do partido aponta que se o MDB desistir da candidatura própria ao Planalto, a ala que defende o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro seria majoritária na convenção nacional. O resultado mostra que, embora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantenha interlocução com caciques do MDB no Nordeste, o bolsonarismo é mais forte na correlação de forças internas.

E mais:

Economia: Sem recursos, estatais podem perder contrato em mais de mil cidades

Internacional: Bombardeios da Rússia atrasam retirada de civis presos em Mariupol

Metrópole: Pacientes relatam sofrimento e dor na busca por remédios

Caderno 2: Obra literária de Mário de Andrade inspira ópera