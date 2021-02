‘Notícia No Seu Tempo’: Sem Congresso ativo, STF faz ‘reforma tributária’ silenciosa

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (22/02/21):

Com a agenda de reformas praticamente desativada no Congresso durante pandemia da covid-19, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem feito uma reforma tributária silenciosa por meio dos julgamentos no plenário virtual da Corte. Usando a ferramenta online, ministros têm mudado interpretações e jurisprudências sobre impostos como ICMS, ISS e tributos federais. Tributaristas e entidades do Direito, porém, apontam falta de transparência no processo.

E mais:

Metrópole: Chuva recorde no Acre atinge 130 mil

Economia: Venda de refinarias da Petrobrás vira dúvida

Política: Marcelo Ramos diz que radicais da Câmara atrasam o País

Internacional: Ex-banqueiro vai a 2º turno no Equador

Esportes: Andrezinho, do projeto social para o esporte de alto rendimento

Na Quarentena: Bruna Marquezine na Netflix