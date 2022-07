‘Notícia No Seu Tempo’: Sem correção da tabela, renda de 1,5 salário mínimo pagará IR

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (13/07/22):

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada ontem prevê reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294 em 2023. O valor pode ser maior por causa da inflação. Com isso, quem ganhar a partir de 1,5 salário por mês (R$ 1.941) passará a pagar Imposto de Renda caso a tabela do IRPF não seja corrigida. Desde 2015, quando o salário mínimo era de R$ 788, o limite da faixa de isenção da tabela é de R$ 1.903. Naquela época, pagava imposto quem ganhava acima de 2,4 mínimos – hoje, R$ 2.908.

E mais:

Política: Eleitor quer renovação no Congresso, mas não se lembra em quem votou

Economia: Deputados aprovam em 1º turno texto-base da ‘PEC Kamikaze’

Metrópole: ANS acaba com limite de consultas com psicólogo e fisioterapeuta

Internacional: Com aprovação em baixa, esquerdista prevê novo auxílio a 40% dos chilenos