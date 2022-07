‘Notícia No Seu Tempo’: Sem provas, Bolsonaro ataca urnas diante de embaixadores

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (19/07/22):

Chamados ao Palácio da Alvorada, cerca de 70 diplomatas estrangeiros, em grande parte embaixadores, ouviram de Jair Bolsonaro afirmações já desmentidas pela Justiça Eleitoral e ataques a ministros do STF, em especial a Edson Fachin, presidente do TSE. Fachin criticou o “negacionismo eleitoral”, apontou 20 mentiras e disse que “é hora de dar um basta à desinformação e ao populismo autoritário”.

E mais:

Política: Lula, Ciro, Tebet e presidente do Congresso condenam ataques

Economia: Governo prepara medidas para tentar baixar preços do diesel e do etanol

Metrópole: Cirurgião suspeito de manter paciente em cárcere privado é preso no Rio

Internacional: Calor extremo provoca mortes e transtornos na Europa

Caderno 2: Casa do Porco é eleito 7º do mundo