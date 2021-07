‘Notícia No Seu Tempo’: Sem qualquer controle, Congresso repassa via emendas R$ 1,9 bilhão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (21/07/21):

Primeiro, foi o orçamento secreto, no qual aliados definem, sem transparência, o destino de verbas federais por meio das emendas de relator-geral. Agora, parlamentares de vários partidos têm utilizado outra modalidade de repasses – também criada no governo de Jair Bolsonaro – para enviar dinheiro a prefeituras e governos estaduais. Trata-se de uma espécie de cheque em branco, já que recursos são transferidos por meio de emendas individuais.

E mais:

Metrópole: Variante Delta é registrada em 9 Estados

Política: Bolsonaro sugere fundo eleitoral menor, de R$ 2 bi

Economia: Sistema S resiste a financiar plano do governo

Internacional: Rede de espionagem a celulares mirou líderes

Esportes: futebol masculino estreia amanhã contra Alemanha no Japão