‘Notícia No Seu Tempo’: Senado anula Lei de Segurança Nacional e derrota Planalto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (11/08/21):

O Senado aprovou o texto-base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional (LSN), remanescente da ditadura militar. A LSN, criada em 1983, foi usada pelo governo de Jair Bolsonaro para investigar opositores e também pelo STF contra bolsonaristas. No lugar dela, os deputados criaram a “Lei do Estado Democrático”, que define crimes contra o estado democrático de direito.

E mais:

Política: Comissão da Câmara aprova o ‘distritão’

Economia: Seca e geadas pressionam preço de alimentos

Metrópole: Ministro defende ‘universidade para poucos’

Internacional: Acusado, governador de Nova York renuncia

Esportes: Ataque do PSG terá Messi, ao lado de Neymar e Mbappé.