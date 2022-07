‘Notícia No Seu Tempo’: Senado aprova PEC que eleva benefícios e inclui estado de emergência

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (01/07/22):

O Senado aprovou Proposta de Emenda à Constituição que turbina benefícios sociais às vésperas das eleições. A PEC, que agora vai à Câmara. Para que os R$ 41,2 bilhões a serem gastos com o pacote fiquem fora do teto de gastos, o texto incluiu a decretação de estado de emergência no País até 31 de dezembro.

E mais:

Política: Datena desiste de eleição mais uma vez e embaralha disputa pelo Senado

Economia: Nova presidente da Caixa quer comitê de crise para apurar assédio

Metrópole: Governador de SP decide congelar preços de pedágio e do metrô em ano eleitoral

Internacional: Governo dissolve Parlamento e Israel terá quinta eleição em 4 anos

Esportes: Ana Marcela é penta nos 25 km e soma 15 pódios em Mundiais

Caderno 2: Festival Turá promove encontros de peso