‘Notícia No Seu Tempo’: Senado aprova segundo nome indicado por Bolsonaro ao STF

André Mendonça foi aprovado no Senado e vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-advogado-geral da União esperou quatro meses para ser sabatinado. Ele obteve 47 votos, apenas seis a mais do que o mínimo necessário. Trinta e dois senadores rejeitaram seu nome. Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, de Brasília. Em seu primeiro pronunciamento após ser a aprovação, ele ressaltou o fato de ser evangélico: “É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para um homem, um salto para os evangélicos”. Em 2020, Bolsonaro já havia emplacado o nome de Kassio Nunes Marques no STF.

E mais:

Internacional: Meninas afegãs da província de Herat são exceção e vão à escola

Economia: Com juros em alta, BC pode rever remuneração da poupança

Metrópole: Brasil está atrasado na regulação do mercado de carbono

Política: Deputado do PL é alvo da PF por desvio de R$ 15 milhões