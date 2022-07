‘Notícia No Seu Tempo’: Senador diz ter recebido R$ 50 milhões em emendas por apoio a Pacheco

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (08/07/22):

Numa exposição dos critérios utilizados para destinação de recursos do orçamento secreto, o senador Marcos do Val afirmou ter recebido R$ 50 milhões em emendas por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, em fevereiro de 2021. Segundo ele, os recursos seriam uma forma de “gratidão”. Do Val disse que foi informado sobre a liberação por Davi Alcolumbre, articulador da eleição de Pacheco.

E mais:

Economia: Quórum baixo frustra Lira e votação da ‘PEC Kamikaze’ é adiada

Metrópole: Quadrilhas criam até criptomoeda para lavar dinheiro do garimpo de ouro

Internacional: Boris Johnson renuncia em meio a grave crise econômica e escândalos

Caderno 2: Vilão e herói de Stranger Things vão à Galeria do Rock