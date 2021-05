‘Notícia No Seu Tempo’: Senadores atribuem orçamento secreto a razões de segurança

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (12/05/21):

Em respostas por escrito a questionamentos feitos com base na Lei de Acesso à Informação, 20 senadores alegaram “segurança de Estado” e até “risco a sua honra e de sua família” para esconder ofícios enviados por eles ao governo para direcionar recursos do orçamento secreto de R$ 3 bilhões criado por Jair Bolsonaro. Apesar de os senadores admitirem e até justificarem a necessidade de sigilo, Bolsonaro negou ontem a existência do orçamento secreto

E mais:

Metrópole: Saúde suspende vacina de Oxford em grávidas

Economia: Comida, combustível e energia batem inflação

Internacional: Foguetes de Gaza atingem Tel-Aviv

Esportes: Equipe olímpica antecipa vacina