‘Notícia No Seu Tempo’: Setor de saúde relata falta de remédios; cirurgias são adiadas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (21/04/22):

De remédios básicos a medicamentos de alto custo, hospitais e farmácias têm relatado dificuldade no abastecimento de diversos produtos, com prejuízos a tratamentos de pacientes e, em casos extremos, o adiamento de cirurgias eletivas (não urgentes). Entre os motivos apontados para a escassez, estão problemas no fornecimento pelo Ministério da Saúde e entraves à importação de insumos, causados pela guerra na Ucrânia, pelo lockdown na China e por movimentos de protesto de funcionários em portos e aeroportos.

E mais:

Economia: TCU adia decisão, frustra governo e põe em xeque leilão da Eletrobras

Política: STJ mantém pena de 27 anos de prisão para José Dirceu

Internacional: Envio de armas avançadas à Ucrânia ameaça espalhar conflito

Metrópole: Carnaval de SP deve ter blocos na rua, mas sem apoio da Prefeitura

Esportes: Wimbledon confirma veto a tenistas da Rússia e Belarus