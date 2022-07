‘Notícia No Seu Tempo’: Sistema eleitoral brasileiro é modelo para o mundo, dizem EUA

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (20/07/22):

Um dia após o presidente Jair Bolsonaro fazer ataques – sem provas – contra o processo eleitoral do País em reunião com embaixadores estrangeiros, o governo dos EUA afirmou que as eleições brasileiras “servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”. Também ontem, entidades de classe da PF afirmaram que “nenhum indício de ilicitude foi comprovado” nas urnas eletrônicas.

E mais:

Política: Procuradores pressionam Aras a agir contra Bolsonaro

Economia: Petrobras baixa preço da gasolina em 4,9%; corte deve aliviar inflação

Metrópole: PF prende 15 em operação contra tráfico de cocaína em voos comerciais

Internacional: Putin visita Irã em busca de alianças para romper isolamento diplomático

Caderno 2: ‘Mundo Pixar’ coloca visitante nos cenários das animações