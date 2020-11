‘Notícia No Seu Tempo’: só 5% de filhos de pais sem instrução acabam ensino superior no País; grupo hacker reivindica ataque a 61 sites e Estados têm testes de covid para vencer

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, estudo aponta falta de mobilidade social como raiz da persistência da pobreza no Brasil. De acordo com a pesquisa, só 5% de filhos de pais sem instrução acabam ensino superior no país. No caderno Metrópole, a notícia de que além dos 6,86 milhões de testes RT-PCR armazenados no Ministério da Saúde, lotes já enviados pelo governo federal aos Estados estão prestes a vencer. E em Política, o grupo hacker português que disse ter atacado em 2020 pelo menos 61 páginas com o domínio “.br”.