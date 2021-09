‘Notícia No Seu Tempo’: Sob cerco político e econômico, Bolsonaro recua e elogia Moraes

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (10/09/21):

Dois dias após fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) em palanques no 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nota na qual baixou o tom do discurso e chegou a elogiar o ministro Alexandre de Moraes, a quem havia chamado de “canalha”. A nota foi elaborada com ajuda do ex-presidente Michel Temer. O presidente conversou com Moraes por telefone e avisou que divulgaria a nota. Ministros do STF disseram que o recuo em relação às ameaças se deu por “medo de algo” e vão esperar para ver se a “bandeira branca” se manterá

E mais:

Política: Caminhoneiros mantêm paralisação

Economia: Recuo de Bolsonaro faz Bolsa subir 1,72%

Metrópole: Metade das UBSs da capital paulista fica sem AstraZeneca para a 2ª dose