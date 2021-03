‘Notícia No Seu Tempo’: Sob pressão, Bolsonaro busca substituto para Pazuello

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (15/03/21):

No ápice da pandemia no Brasil, o governo Jair Bolsonaro procura seu quarto ministro da Saúde. Pressionado pela explosão de mortes e internações por covid-19 e frustrações na campanha de vacinação, o presidente decidiu trocar o comando da pasta ocupada pelo general Eduardo Pazuello. Cotada para a vaga, a cardiologista Ludhmila Hajjar se reuniu com Bolsonaro na tarde de ontem no Palácio da Alvorada. A conversa, no entanto, foi inconclusiva.

E mais:

Política: Silveira vai para prisão domiciliar com tornozeleira

Economia: Banco Central vive dilema de ter de subir juro na crise

Metrópole: Média anual de mortes cresce 7 vezes na pandemia

Internacional: Países da UE aumentam restrições

Esportes: Polícia flagra Gabigol em cassino clandestino

Na Quarentena: O futuro das viagens e as vacinas