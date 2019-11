´Notícia No Seu Tempo´: sobe desmate na Amazônia, tentativa do Congresso de unificar propostas tributárias e o recuo de Toffoli na decisão sobre dados sigilosos

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta terça-feira (19), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, destaque para o desmate da Amazônia, que subiu 29,5%, a maior taxa desde 2008. Governo diz que problema cresce desde 2012 e quer estratégia conjunta com Estados. Em Economia, a tentativa do Congresso de compatibilizar o pacote de reforma tributária que o governo deve enviar nos próximos dias com outras duas propostas em tramitação. Em Política, a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de recuar da determinação para que o BC lhe encaminhasse cópias de todos os Relatórios de Inteligência Financeira produzidos nos últimos três anos pelo antigo Coaf.

Ouça no player abaixo: