‘Notícia No Seu Tempo’: socorro bilionário adia reajuste de 12% na luz, centrão entra na Educação e vacina passa em teste inicial nos EUA

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (19), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o governo federal montou uma operação que permite ao setor elétrico tomar novos empréstimos para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O financiamento terá como garantia a conta de luz, mas os custos serão divididos entre consumidores e as empresas. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro deu sinal inequívoco do enfraquecimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao entregar algumas diretorias do bilionário Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para partidos do Centrão. No caderno Metrópole, a empresa de biotecnologia Moderna anunciou ontem que testes preliminares de uma possível vacina para o novo coronavírus tiveram resultados positivos. Segundo a empresa americana, o produto parece ser seguro e capaz de estimular uma resposta imunológica ao vírus.