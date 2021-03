‘Notícia No Seu Tempo’: SP amplia restrições a escolas e comércio; cultos também são vetados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (12/03/21):

O Estado de São Paulo entrará em fase emergencial com o aumento das restrições para 14 atividades a partir da próxima segunda-feira até, pelo menos, o dia 30 de março. Entre as medidas estão a suspensão das celebrações religiosas coletivas e de aulas presenciais nas escolas estaduais, a proibição de atividades esportivas em grupo, incluindo partidas de futebol, e o fechamento das lojas de material de construção.

E mais:

Política: Apuração em Estados de “Rachadinhas” trava

Economia: Seguro será usado para pagar a quem tiver salário reduzido

Metrópole: Hospitais privados de SP já recusam pacientes

Internacional: Casa Branca avalia envio de vacinas a outros países

Esportes: Paulistão deve ir para outro Estado

Na Quarentena: Idosos buscam bailes online