‘Notícia No Seu Tempo’: SP dispensa máscara ao ar livre e avalia liberação total em 15 dias

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (10/03/22):

Depois de dispensar o uso de máscaras protetoras contra a covid-19 em locais abertos ontem, incluindo áreas livres de escolas, o Estado de São Paulo avalia a liberação total do acessório em 15 dias. A decisão foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB), que manteve a obrigatoriedade das máscaras nas salas de aula e em locais fechados da rede de ensino.

E mais:

Internacional: Ataque russo destrói maternidade

Economia: Mercado vê inflação a 7% e Selic podendo chegar a 14%

Política: Congresso desafia STF e mantém autores de emendas em sigilo

Esporte: PSG de Neymar leva virada do Real Madrid e é eliminado da Liga dos Campeões