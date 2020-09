‘Notícia No Seu Tempo’: SP libera faculdades, fumaça de queimadas cobre a capital e impeachment avança em SC e no RJ

Por Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, a Prefeitura de SP autorizou que entidades de ensino superior voltem a ter aulas presenciais em 7 outubro, com 35% dos alunos, mas a maioria das faculdades e universidades pretende manter as atividades online até o fim do ano. Ainda em Metrópole, ventos do Centro-Oeste e Norte espalharam fumaça de queimadas sobre a capital paulista, como em 2019. A chamada ‘chuva negra’ pode ocorrer. Já em Política, os Legislativos de Rio de Janeiro e Santa Catarina aprovaram ontem o avanço dos processos de impeachment dos governadores Wilson Witzel (PSC) e Carlos Moisés (PSL). No RJ, uma comissão de 24 deputados federais, por unanimidade, concordou com relatório favorável ao impedimento de Witzel.