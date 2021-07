‘Notícia No Seu Tempo’: SP quer revacinar população a partir de janeiro com Butanvac

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (20/07/21):

O governo de SP anunciou que, a partir de 17 de janeiro, pretende revacinar toda a população do Estado, com prioridade para a aplicação da Butanvac, imunizante na fase 1 de testes clínicos, desenvolvido pelo Instituto Butantan. Embora essa vacina ainda tenha de comprovar segurança e eficácia nos estudos, o Butantan prevê ter em estoque 40 milhões de doses em outubro – a opção à Butanvac seria a Coronavac. O novo ciclo de imunização poderá ser feito com apenas uma dose e deve abranger toda a população adulta, independentemente da vacina originalmente administrada.

E mais:

Metrópole: Anvisa autoriza estudo clínico com terceira dose da AstraZeneca

Política: Em Angola, Mourão intercedeu pela Universal

Economia: Estados driblam nova regra sobre saneamento

Internacional: Haiti tem nova troca no poder após assassinato

Esportes: A vez de Pia tentar o ouro olímpico no futebol