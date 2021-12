‘Notícia No Seu Tempo’: SP tem 2 casos da Ômicron e avalia risco de dispensar o uso de máscara

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (01/12/21):

Os dois primeiros casos da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Os contaminados são um homem de 41 anos e uma mulher de 37, que vieram da África do Sul. Eles foram orientados a permanecer isolados em casa. Com isso, o governo do Estado pediu novo estudo sobre os riscos da liberação do uso de máscaras ao ar livre, prevista para o dia 11.

E mais:

Internacional: Nova cepa circulava na Europa antes da proibição de viagens da África

Economia: Desemprego recua para 12,6%, mas renda tem queda histórica

Política: Sabatina de Mendonça no Senado vira aposta de risco para o Planalto

Metrópole: Museu mostra a diversidade do povo judeu

Esportes: Pacaembu terá hotel de luxo em prédio no lugar do tobogã, já demolido