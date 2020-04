‘Notícia No Seu Tempo’: SP tem 30 mil testes do novo coronavírus à espera de resultado, Caixa anuncia crédito com seis meses de carência e governo não libera verbas para emendas contra o vírus

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde de SP mostra que, uma semana após o governador João Doria (PSDB) anunciar uma força-tarefa para acelerar a análise dos testes de coronavírus que ainda aguardam resultado, o Instituto Adolfo Lutz acumula cerca de 30 mil exames na fila para investigação, mais do que o dobro da demanda reprimida registrada quando a ação foi anunciada pelo governo. Em Economia, a Caixa anunciou injeção de R$ 43 bilhões para o setor imobiliário. Para os novos mutuários, o banco oferece opção de adiar o pagamento da primeira parcela por seis meses. Quem já tem financiamento em andamento poderá negociar com o banco o pagamento parcial das parcelas ou suspensão da cobrança por até três meses. No caderno Política, dos R$ 8 bilhões anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro para emendas parlamentares que ajudariam no combate ao novo coronavírus, apenas R$ 119 milhões (1,5%) saíram dos cofres públicos até agora.

