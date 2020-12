‘Notícia No Seu Tempo’: SP vai para fase vermelha nas festas, STF e STJ pedem reserva de vacinas e Crivella é preso a 9 dias do fim do mandatomar

Por Adriana Cimino

Na edição desta quarta-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o governo de São Paulo decidiu que todo o Estado estará na fase vermelha do plano de combate à covid-19 nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1.º, 2 e 3 de janeiro. Só os serviços considerados essenciais serão autorizados a funcionar nesse período. Os prefeitos de cidades da Baixada Santista disseram considerar “inviáveis” as medidas e vão discutir hoje a adoção de mais restrições, em especial no réveillon, considerado por eles o período mais crítico. Ainda no caderno Metrópole, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) procuraram a Fiocruz para pedir “reserva” de vacinas para ministros e outros servidores. Já em Política, a nove dias do fim do mandato, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso acusado de liderar um esquema de corrupção para favorecer empresas em contratos municipais, com desvio de R$ 50 milhões.