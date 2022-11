‘Notícia No Seu Tempo’: SP vai repassar mais ICMS a cidade que melhorar ensino

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (21/11/22):

Com atraso, o governo Rodrigo Garcia (PSDB) aprovou este mês lei que prevê nova distribuição do ICMS para cidades paulistas, levando em conta a melhora na aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano na rede municipal. Com a mudança, 13% da parte destinada aos municípios – o equivalente a R$ 8 bilhões – será repassada seguindo esse critério. O repasse de verbas, no entanto, só começa em 2025. A nova avaliação dos alunos será discutida na transição e terá de ser feita pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos)

E mais:

Economia: Com Ilan Goldfajn, Brasil chega pela primeira vez ao comando do BID

Política: Seccionais da OAB questionam ação de Alexandre de Moraes

Metrópole: COP tem avanço histórico, mas deixa pontos sensíveis sem resposta

Esportes: Abertura da Copa tem pedido de paz, inclusão e união dos povos