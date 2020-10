‘Notícia No Seu Tempo’: startups ignoram crise e mostram força da inovação, Supremo tem dez liminares valendo há mais de 5 anos e Tatuapé vira polo de arranha-céus em SP

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, mesmo com a pandemia e a crise na economia, 2020 vai se tornando o ano das startups. Dados da empresa Distrito, que mapeia o ecossistema de inovação, mostram a ocorrência de cem aquisições de startups entre janeiro e setembro, apontando para o melhor ano da história. Em Política, o Supremo Tribunal Federal necessita de um esforço concentrado para acabar com uma pilha de liminares pendentes de julgamento. O Estadão identificou dez decisões tomadas por relatores há mais de cinco anos. Já no caderno Metrópole, em 2021, o Tatuapé terá o maior edifício da cidade: o Platina 220, com 172 m de altura, dois a mais que o Mirante do Vale, no centro.