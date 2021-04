‘Notícia No Seu Tempo’: STF anula condenações da Lava Jato e torna Lula elegível

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (16/04/21):

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou, por 8 votos a 3, as condenações impostas pela Lava Jato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão torna Lula apto a disputar a eleição de 2022. Na próxima semana, o STF vai analisar se a suspeição do então juiz federal Sérgio Moro vai ser arquivada ou não.

E mais:

Metrópole: Médicos adeptos de ‘kit covid’ têm apoio de fábrica

Economia: Limite a viagens faz crescer venda de imóveis de luxo

Internacional: Símbolo de Paris renasce das cinzas

Esportes: Líder político no Japão fala em cancelamento da Olimpíada

Na Quarentena: Osesp se apresenta sem público nesta sexta