‘Notícia No Seu Tempo’: STF autoriza investigação de ministro por propina no MEC

jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (25/03/22):

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito para apurar o envolvimento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em um gabinete paralelo no MEC, revelado pelo Estadão, que intermediava a liberação de verbas para prefeituras. Cármen Lúcia destacou que a investigação é uma resposta a “notícia de fatos gravíssimos”.

E mais:

Política: Tarcísio de Freitas acerta que vai se filiar ao Republicanos

Internacional: Rússia sofre mais sanções e Biden sugere expulsão do G-20

Economia: Disputa política bloqueia indicações a agências e órgãos reguladores

Metrópole: Onda de assaltos assusta alunos do Largo de São Francisco

Caderno 2: Lollapalooza marca a volta dos grandes festivais