´Notícia No Seu Tempo´: STF julga prisão após condenação em 2ª instância, diferença de renda se aprofunda no País e a chegada da elefanta Ramba

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano*

Na edição desta quinta-feira (17), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para o Supremo Tribunal Federal, que inicia hoje o julgamento de ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A tendência na Corte é a de que a atual jurisprudência – de permissão da prisão em segunda instância, um dos pilares da Operação Lava Jato – seja revista. Em Economia, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), feita desde 2012 pelo IBGE, que mostram que a miséria e as desigualdades sociais ficaram mais profundas no País. Em 2018, quase metade dos brasileiros vivia com R$ 413 mensais. E no caderno Metrópole, o desembarque da elefanta Ramba no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Após três décadas em circos, Ramba se aposentará no Santuário de Elefantes da Chapada dos Guimarães (MT).

Ouça no player abaixo: