`Notícia No Seu Tempo´: STF julga questão que pode anular caso Queiroz e mais 934, governo quer prazo para construtoras do Minha Casa Minha Vida e a interiorização do desmatamento na Amazônia

*Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que discute hoje a necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento de informações sigilosas por órgãos de fiscalização e controle. O resultado do julgamento pode abrir brecha para anular mais de 900 casos, entre eles a investigação da suposta prática de “rachadinha” envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro. Em Economia, a medida provisória preparada pelo governo que fixa um prazo para que as construtoras finalizem as obras ainda pendentes do Minha Casa Minha Vida no País. E no caderno Metrópole, um alerta: a devastação da Amazônia está se expandindo para além do tradicional arco do desmatamento em direção ao interior da região. Estados que em geral apresentavam taxas menores de desmate, como Roraima, tiveram altas expressivas neste ano.

