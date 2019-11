‘Notícia No Seu Tempo’: STF libera dados sigilosos em investigação; Brigadistas soltos em Alter do Chão (PA); e cartão de crédito na mira do governo.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, STF libera acesso de dados e caso Queiroz pode ser retomado. Em julho, a corte havia determinado a suspensão de processos em andamento no MPF, o que beneficiou o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ). Em Metrópole, quatro brigadistas suspeitos de queimadas ligados a ONGs em Alter do Chão (PA) foram soltos ontem. A Justiça alegou que eles não precisariam esperar na prisão a análise de provas recolhidas em buscas. E em Economia, o parcelamento de compras sem juros no cartão de crédito está na mira do governo. Uma das medidas em análise é restringir o número de parcelas neste tipo de operação. Em outubro, os juros do cartão chegaram a 317,22% ao ano, segundo o BC.

