‘Notícia No Seu Tempo’: STF passa a investigar Bolsonaro por fake news antidemocráticas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (05/08/21):

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, considerou que as declarações de Jair Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação incentivam ameaças, ataques e agressões contra o processo eleitoral e determinou a instauração de investigação no inquérito das fake news para apurar a possível prática de onze crimes pelo presidente. Moraes atendeu a notícia-crime apresentada pelo TSE.

E mais:

Economia: Inflação e risco fiscal levam Selic a 5,25%

Metrópole: 23% dos casos na Grande SP já são da Variante Delta

Internacional: EUA planejam exigir vacinação de viajantes

Esportes: O recorde das mulheres na Olimpíada