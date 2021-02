‘Notícia No Seu Tempo’: Supremo Tribunal Federal rejeita direito ao esquecimento

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (12/02/21):

O direito ao esquecimento – no qual uma pessoa poderia pedir à Justiça a proibição da publicação ou exibição de fato antigo, ainda que verdadeiro, sob justificativa de defesa da intimidade – foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal por 9 votos a 1. O entendimento cria precedentes que devem modular decisões sobre o tema no País.

E mais:

Metrópole: Estoque baixo faz cidades frearem ritmo de vacinação

Política: PSB quer apurar gasto militar com picanha e cerveja

Economia: Nova rodada de auxílio deve ter 4 parcelas de R$ 250

Internacional: Democratas pedem condenação de Trump para evitar violência no futuro

Esportes: Palmeiras fica em 4º lugar no Mundial

Na Quarentena: Estrelas do carnaval vão fazer a festa em lives, clipes e lançamentos