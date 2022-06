‘Notícia No Seu Tempo’: STF retoma cassação a deputado; Bolsonaro grita e pede ‘reação’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (08/06/22):

Por 3 votos a 2, a 2.ª Turma do STF reafirmou a cassação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil-PR). A decisão colegiada derrubou liminar em favor do parlamentar concedida por Kassio Nunes Marques. Após o julgamento, Jair Bolsonaro disse, aos gritos: “Tem de haver uma reação”. Ele voltou a atacar magistrados e ameaçou não cumprir decisões do STF.

E mais:

Política: Moro tem candidatura em SP vetada na Justiça

Economia: Estados e municípios falam em perda de até R$ 115 bi com cortes no ICMS

Internacional: Ucrânia acusa Rússia de manter 600 presos em câmaras de tortura

Metrópole: Estudo experimental surpreende com redução do câncer