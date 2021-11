‘Notícia No Seu Tempo’: STF veta repasses de verbas por meio do orçamento secreto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (10/11/21):

O STF formou maioria para barrar o mecanismo criado no Palácio do Planalto de repasses de verbas a parlamentares aliados por meio de acordos sigilosos em troca de apoio político no Congresso. A Corte manteve decisão da ministra Rosa Weber de suspender o pagamento de emendas de relator. A prática foi revelada pelo Estadão e ficou conhecida como orçamento secreto. Aliados de Jair Bolsonaro afirmam ter havido interferência indevida no Legislativo. A oposição pede CPI.

E mais:

Política: STJ acata pedido de Flávio Bolsonaro e anula investigação

Economia: Câmara confirma mudança no teto; Senado deve alterar texto

Metrópole: Autuação ambiental é a menor em duas décadas e desmate bate recordes

Internacional: Câmara do Chile aprova impeachment de Piñera

Esportes: Estadual terá bola sustentável e transmissão multiplataforma